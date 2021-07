Nederlandse vrouwen op Olympische Spelen 68 procent succesvoller dan mannen

Op bovenstaande kaart is te zien dat Nederland tot een selecte groep landen behoort, bij wie vrouwen succesvoller zijn op de Olympische Spelen. In slechts 43 nu bestaande landen is dat het geval. In 96 landen zijn mannen succesvoller en 81 landen behaalden geen enkele medaille sinds 1948.

Een dermate groot verschil in prestaties als tussen Nederlandse vrouwen en mannen (68 procent) is al helemaal zeldzaam. In veel landen zijn de verschillen veel kleiner. Maar niet overal: in Colombia zijn vrouwen zelfs 131 procent succesvoller, in Ethiopië 110 procent en in Roemenië 80 procent.

Overigens is het aantal kansen dat vrouwelijke sporters krijgen in een aantal landen wel heel beperkt. Zo nam Iran aan 512 onderdelen deel, waarvan slechts 26 bij vrouwen. In bijvoorbeeld Pakistan (11), Irak (7), Saoedi-Arabië (5) en Koeweit (4) ligt dat aantal zelfs nog lager. Sinds kort zijn alle landen verplicht om minimaal één vrouw deel te laten nemen.