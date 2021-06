Tweede Kamer wil tempo met EU-sancties tegen Belarus: 'Het duurt te lang'

Volgens bronnen in Brussel zijn de sancties tegen betrokken personen zo goed als klaar. Dat gaat om inreisverboden en het bevriezen van tegoeden. Maar over de economische sancties tegen bepaalde sectoren wordt nog door de EU-landen gesteggeld. Volgens een ingewijde is "binnen één maand voor EU-begrippen ontzettend snel", maar de Kamer wil druk op de ketel houden.

'Kwalijke zaak'

"Ik vind het een kwalijke zaak, want we hebben hier ook in de Tweede Kamer de oppositieleidster uit Belarus uitgenodigd en zij zegt: raak Loekasjenko waar het pijn doet. En dat is in die sectoren", zegt Mulder. "Wij vinden dat de minister vaart moet maken, want het duurt al te lang."

De economische sancties moeten staatsbedrijven raken. "Ik denk aan de olie- en gassector, staal en hout. Die staatsbedrijven zorgen voor grote inkomsten bij het Loekasjenko-regime", aldus Brekelmans. "Minister Kaag heeft gezegd dat de EU slagvaardig moet optreden en als het dan weken of maanden duurt, is dat niet krachtig en slagvaardig."