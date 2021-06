Bijna overal minder positieve testen, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Daling in alle veiligheidsregio’s

De daling is ook in alle 25 veiligheidsregio’s te zien. De regio’s Fryslân (25), Groningen (26), Noord-Holland-Noord (30) en Gooi en Vechtstreek (33) staan er het best voor. Op basis van het aantal nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners per week geldt in deze gemeenten nu het gewenste risiconiveau 'waakzaam'.

In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in de regio Haaglanden. Hier werden 75 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners gemeld.