Weghorst haalde Oranje op pure wilskracht: 'Niemand zo fanatiek als hij'

Het grote Oranje

Volgens Schwering was Weghorst altijd al een veelbelovende speler, maar dat hij ooit bij het grote Oranje zou spelen had hij niet verwacht. "Hij is in principe nooit geselecteerd voor een regionale jeugdselectie en hij heeft er hard voor moeten werken. Dit laat zien dat je met een goede instelling heel ver kunt komen."

Ook oud-teamgenoot Vreeswijk had niet zien aankomen dat Weghorst ooit bij Oranje zou spelen. "Je hebt het beeld dat profvoetballers worden opgepikt door betaald voetbalorganisaties op jonge leeftijd, maar Wout zat tot zijn zeventiende nog bij NEO."

"Hij was een goede voetballer, maar daar hadden we er wel meer van in het team. Maar hij deed echt alles wat kon om een betere voetballer te worden. Als we vrijdagavond afspraken kwam hij vaak niet omdat we de volgende dag training hadden. Alles draaide om voetbal."