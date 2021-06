'Sneller meer vergunningen voor festivals en kermissen'

"Als het zo goed blijft gaan met de coronacijfers, kan het nog wel eens een hele mooie zomer gaan worden", zegt Van Strien. "Dan moeten we nu wel ruim baan geven aan al die ondernemers die deze zomer voor ons willen inkleuren. Vergunningen mogen dan geen probleem zijn, daarom wil ik dat de vergunningverlening deze zomer sneller en makkelijker wordt, zodat we straks eindelijk weer maximaal van al dat moois kunnen genieten dat culturele ondernemers ons te bieden hebben."

Gemeenten

Het kabinet moet overleggen met de provincies en gemeenten om de vergunningsaanvraag sneller te laten verlopen, zo vinden de indieners van de motie. Bij gemeenten klinken juist grote zorgen: als te snel te veel evenementen worden toegestaan, kunnen in gemeenten onhoudbare situaties ontstaan. In het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de verschillende veiligheidsregio's met het kabinet, zijn burgemeesters bezorgd over dreigende problemen.