Bewijs voor wegmoffelen memo duikt op bij ministerie Financiën

SP-Kamerlid Renske Leijten zegt in een reactie dat staatssecretaris Van Huffelen alle aangetroffen documenten over het niet-archiveren onmiddellijk met de Kamer moet delen. In de Tweede Kamer willen fracties dat de huisadvocaat van het parlement onderzoek gaat doen. Die zou zowel onderzoek moeten doen naar de informatievoorziening door het ministerie naar de POK, en naar mogelijke meineed van hoge ambtenaren. Leijten zal dinsdag in het parlement vragen om nog voor het zomerreces een debat te voeren.

Kamervragen niet beantwoord

De Kamer vroeg al meermalen om opheldering over het memo, maar kreeg die niet. Na het aftreden van het kabinet vanwege het rapport Ongekend Onrecht, werd gevraagd waarom het memo in 2019 de doofpot in ging. Die vraag werd niet beantwoord. Ook vragen van CDA'er Pieter Omtzigt, die een exacte reconstructie wilde, werden door Van Huffelen niet beantwoord, omdat zij daarin ‘geen meerwaarde’ zag. Uiteindelijk zegde demissionair premier Rutte alsnog een ‘externe feitenonderzoek’ toe, dat nu door PWC wordt gedaan.

De Kamer neemt het hoog op dat zelfs een parlementaire ondervraging - het zwaarste middel van de Kamer - er niet toe heeft geleid dat alles boven tafel is gekomen.