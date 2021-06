Maurice de Hond peilt CDA op een dieptepunt: 8 zetels

Het CDA heeft - nu nog - 15 zetels in de Tweede Kamer. Dat worden er straks 14, als Omtzigt terugkeert als Kamerlid, want dan neemt hij zijn zetel mee. Dat is over enkele maanden, Omtzigt zit nu met een burn-out thuis.

Een deel van de peiling is uitgevoerd voordat bekend was dat Pieter Omtzigt opstapte als lid van het CDA en een gedeelte na de aankondiging. Volgens De Hond laat de peiling zien dat 'steeds meer kiezers zich niet meer goed vertegenwoordigd voelen door een politieke partij en dus makkelijker van partij wisselen of zich op nieuwe partijen richten'.

76 pagina's frustratie en kritiek

Aanleiding voor Omtzigts vertrek was een totaal verstoorde verhouding tussen Omtzigt en de partijtop. Eerder deze week lekte een interne notitie van Omtzigt uit, waarin hij fel uithaalde naar de partij. Het leidde tot grote onrust binnen het CDA. "Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren", schrijft hij.