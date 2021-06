Roep om onderzoek naar meineed toeslagenaffaire klinkt in Tweede Kamer

Het feit dat twee hoge ambtenaren wisten van een eerder memo om tot compensatie over te gaan, maar daarover tegen de POK niet de hele waarheid vertelden, zet kwaad bloed. Ook is er ergernis over het bewust niet archiveren van het explosieve memo-Palmen uit 2017, zoals RTL Nieuws en Trouw melden. In dat memo werd compensatie voorgesteld voor een groep gedupeerde ouders. Maar het werd zowel in 2017 als in 2019 genegeerd en achtergehouden.

SP: schakel advocaat in

SP-Kamerlid Renske Leijten gaat de Kamer voorstellen om de vaste advocaat van het parlement een juridisch advies te vragen 'of hier geen sprake van meineed is'. "We wisten al dat er is gelogen tegen de Kamer en de samenleving, maar het lijkt erop dat dit dieper gaat."