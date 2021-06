Oranje maakt geen indruk in buitenland: 'Kwartfinale zit er net in'

Geloof in Oranje

In Italië zien ze Nederland wel verder komen op het EK. "Oranje roept bij de Italianen sympathie op en wellicht ook een gevoel van identificatie omdat Italië ook met een jong team speelt", zegt correspondent Anouk Boone. "Maar Nederland in de finale? Dan beginnen de wenkbrauwen hier te fronsen, hoor."

Is er dan echt helemaal niemand in het buitenland die in Oranje gelooft? Jawel hoor. Het was flink zoeken voor Eveline Bijlsma in Frankrijk. "Voor het regionale dagblad Ouest-France is Nederland de favoriet. Aanvoerder Georginio Wijnaldum krijgt lovende woorden. Is Memphis Depay een speler om in de gaten te houden. En wordt Frenkie de Jong de ster van het EK." Hup Holland dus.