Belastingdienst gaf 'onbedoeld' 70 miljoen euro aan arbeidsmigranten

Buitenlandse arbeiders maken gebruik van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Die is bedoeld voor ouders met jonge kinderen die allebei werken. Maar door een gat in de wet krijgen arbeidsmigranten met een gezin in het buitenland, vrijwel altijd deze korting. Ook als hun partner niet werkt. Dat levert hen tot ruim 2800 euro per jaar op.

Het ministerie berekende dat arbeidsmigranten de afgelopen zes jaar voor in totaal 218 miljoen euro gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Naar schatting 70 miljoen euro daarvan zou volgens het ministerie zijn gegaan naar mensen voor wie het eigenlijk niet bedoeld was.