Honderden ic-verpleegkundigen gezocht, tekort loopt op

Na ruim 20 jaar op ic stopt Aida: 'Geen waardering'

Hoewel er grote tekorten zijn aan ic-verpleegkundigen, heeft Aida Samaniego (52) sinds mei toch het ziekenhuis vaarwel gezegd. Na meer dan 20 jaar op de ic, is ze nu overgestapt naar op de eerste hulppost van luchthaven Schiphol. Ze vangt medewerkers en reizigers op die ziek of onwel zijn geworden.

De afgelopen jaren heeft ze bij verschillende ziekenhuizen in Noord-Holland op de intensive care gestaan en het laatste jaar de meest ernstig zieke coronapatiënten verzorgd. "Ik was alleen maar bezig met mensen in leven te houden. Mensen verzorgen zoals je dat normaal gewend was, daar was geen tijd voor", zegt Aida. Toch is dat niet de reden dat ze het ziekenhuis heeft verlaten. Ze mist de financiële waardering, maar er is iets anders dat haar nog veel meer steekt.

Aida heeft haar opleiding in het ziekenhuis gevolgd. Deze zogenaamde in-service opleiding staat gelijk aan een mbo-opleiding. Maar ondanks dat ze al jaren op de ic staat, willen ziekenhuizen dat bepaalde taken in de toekomst alleen nog maar door hbo-verpleegkundigen worden uitgevoerd.

"Tijdens de eerste golf had ik de verantwoordelijkheid over 4 of 5 patiënten en moest daarnaast buddy's begeleiden. Mijn patiënten waren zeer ernstig ziek. Opeens was ik wel geschikt om voor deze ernstig zieke patiënten te zorgen. Toen maakte het niet uit of ik in-service of hbo opgeleid was. De zorg was zeer intens. Familie mocht er niet bij zijn. Ik moest familie telefonisch op de hoogte houden en mensen melden dat hun geliefde was overleden. En toen de ic's weer leegstroomden, kwam de discussie dat ik bepaalde taken in de toekomst niet meer mocht uitvoeren weer terug en dat stuitte mij tegen de borst."

Verder vindt ze dat ziekenhuizen weinig rekening houden met de persoonlijke wensen van verpleegkundigen. "Dat vinden ze te lastig. Een paar jaar geleden wilde ik een paar maanden verlof om op de Antillen te werken, maar dat kon allemaal niet. Het was take it or leave it. Het luisteren naar dit soort wensen is belangrijk om verpleegkundigen voor het vak te behouden." Nu werkt ze sinds kort op de luchthaven en heeft ze wel geld moeten inleveren, maar met plezier naar je werk gaan, is uiteindelijk belangrijker dan geld, zegt Aida.