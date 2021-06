Belgische avonturier overleden na val in gletsjerspleet in Groenland

De Belg leidde een expeditie van 2.200 kilometer met een Canadese man en een Nederlandse vrouw. Het drietal vertrok eind vorige maand.

Ze begonnen in het kleine plaatsje Narsarsuaq en zouden er 30 tot 35 dagen over doen. De vrouw is halverwege afgehaakt en is met de helikopter teruggevlogen naar Narsarquaq. De Canadees was erbij toen Dansercoer viel, maar bleef zelf ongedeerd.

Zeer ervaren

De avonturiers hielden een blog bij. Tijdens de reis werd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar klimaatverandering. Dansercoer staat bekend als zeer ervaren en ondernam meerdere tochten naar de Noord- en Zuidpool. Hij laat vier kinderen en zijn vrouw na.