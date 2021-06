Sarah (15) door jongen via Instagram tot misbruik gedwongen: 'Er zijn veel jonge daders'

Sarah is niet het enige voorbeeld waarbij een minderjarige de dader is van seksueel geweld. Dit blijkt uit de Dadermonitor Seksueel Geweld tegen kinderen 2015-2019 die vandaag is uitgebracht.

27 procent van de daders is minderjarig. Er is de afgelopen jaren weinig veranderd in de aanpak van de daders. De online leefwereld waar jongeren zich in bevinden, maakt het probleem alleen maar erger.

Online

Sarah (echte naam bekend bij de redactie) en de dader waren elkaar in het echt tegengekomen, maar de band werd vooral sterker via het online platform Instagram. "Het begon toen hij mij had toegevoegd op sociale media. We raakten in gesprek en hij was heel aardig op dat moment. Ik had problemen thuis en wist niet waar ik steun moest krijgen. Hij was er toen voor me."

De dader gaf Sarah vooral het gevoel dat ze er mocht zijn als mens. "Hij wilde meer over mij weten als persoon en daar was ik blij mee. Hij gaf me het gevoel dat ik alles met hem kon delen."