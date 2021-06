Politie verkocht cryptotelefoons aan criminelen en kon meelezen: honderden arrestaties

Zo konden politiekorpsen veel informatie in handen krijgen. Op een persconferentie van de Europese politieorganisatie Europol wordt morgenochtend meer uitleg gegeven over de handelswijze van de politie, want daarover bestaat nog veel onduidelijkheid.

Grootschalige undercoveroperatie

In meerdere Europese landen zijn vandaag grootschalige politieacties geweest. In onder meer Zweden, Duitsland en Nederland zouden huiszoekingen zijn gedaan. Bij de internationale actie zouden in totaal zestien landen en Europol betrokken zijn.