De president is boos, dus mag Nigeria niet meer twitteren

Nigeria is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika, er zijn zo'n 40 miljoen gebruikers. De bekendste, zeker nu, is dus president Buhari. Hij plaatste woensdag een boodschap op Twitter, die door velen wordt opgevat als dreigement aan een groepering. Die wil zich afscheiden en in het zuiden van het land een eigen staat, Biafra, vestigen.

Biafra

Biafra is een beruchte term in de Nigeriaanse geschiedenis. De wens van een deel van de bevolking daar om zich af te scheiden leidde eind jaren zestig tot een bloedige burgeroorlog waarbij een miljoen mensen omkwamen. De strijd ging gepaard met een hevige hongersnood. Beelden daarvan zorgden in de hele wereld voor geschokte reacties.