Recordontbossing en -droogte in Amazone, waar bosbrandenseizoen nu begint

Met name in het zuiden van het regenwoud is weinig regen gevallen. Deskundigen stellen dat er weinig hoeft te gebeuren wil een kleine brandhaard uitgroeien tot een grote bosbrand die daarna moeilijk te controleren valt. De illegale houtkap speelt daarbij een grote rol: een gezond regenwoud blijft ook na het regenseizoen vochtig, maar minder bomen betekent een droger bos.

Bezuinigen op klimaatbeleid

De branden in de Amazone worden vooral illegaal aangestoken door boeren, benadrukken ecologen. Op die manier hopen de boeren meer land te krijgen. Veel last van de overheid hebben zij niet: zo heeft de regering van president Bolsonaro fors op klimaatbeleid bezuinigd. Het budget voor het verantwoordelijke ministerie dit jaar is met 24 procent teruggeschroefd. Zo is er ook steeds minder geld voor toezichthouders die het regenwoud moeten beschermen en boeren kunnen beboeten.