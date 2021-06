Bloedbad van Peking mag niet meer worden herdacht in Hongkong

Het is in veel opzichten een beladen dag voor betogers die democratie willen in China en Hongkong. Precies 32 jaar geleden vond het zogeheten Tiananmen-bloedblad plaats op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. De neergeslagen studentenprotesten van toen werden altijd grootschalig herdacht in Hongkong, maar dat mag niet meer. Activisten wijzen naar de groeiende invloed van China.

Hongkong staat onder hoogspanning vandaag. Duizenden agenten zijn op de been om te voorkomen dat de herdenking toch plaatsvindt. In een park in de stad stonden de afgelopen jaren tienduizenden betogers stil bij wat er op 4 juni 1989 gebeurde, maar sinds vorig jaar worden er geen kaarsjes meer aangestoken. Het protest is verboden. 'Corona is een excuus' De autoriteiten zeggen de herdenking te verbieden vanwege de coronacrisis, maar activisten stellen dat de autoriteiten van Hongkong dit als een excuus gebruiken. Veel belangrijker is de groeiende invloed van China, dat de gebeurtenissen van 1989 wil verzwijgen. Het grootste taboe in China 32 jaar geleden werd een weken durend protest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking bloedig neergeslagen. Het staat in vele geschiedenisboeken, maar niet in China. Naar schatting een miljoen Chinezen, vooral studenten, eisten meer democratie. Maar het leger greep keihard in. Heel veel Chinezen hebben door censuur geen flauw idee dat er die dag vele honderden doden vielen. Mensenrechtenorganisaties denken zelfs dat er duizenden doden zijn gevallen. Een iconisch beeld van het protest is de Tank Man, een onbekende man die na de bloedige nacht in zijn eentje voor een tank ging staan. Nog altijd is niet bekend wie de man is. Activist gearresteerd Eerder vandaag is de prominente activist en advocaat Chow Hang Tung in Hongkong gearresteerd. De 36-jarige vrouw riep bewoners op de protesten individueel te herdenken, door verspreid over de stad kaarsen aan te steken. Tung hangt nu een celstraf boven het hoofd. Ook het park waar de herdenking doorgaans plaatsvond is gesloten. Wie toch probeert binnen te komen, dreigt de gevangenis in te moeten. Eerder deze week werd ook al een museum ter nagedachtenis aan de slachtoffers gesloten. Advocaat Chow Hang Tung is vanochtend opgepakt. © AFP Omstreden veiligheidswet Op de achtergrond speelt een hardere aanpak van pro-democratieactivisten in Hongkong. Het afgelopen jaar zijn meerdere prominente demonstranten al veroordeeld tot gevangenisstraffen, op basis van een omstreden veiligheidswet die vorige zomer van kracht ging. De wet maakt het vrijwel onmogelijk om nog kritiek te uiten op Hongkong en de Chinese overheid. Voorafgaand aan de wet gingen tienduizenden bewoners van Hongkong uit protest de straat op. Die demonstraties zijn inmiddels grotendeels verdwenen, uit vrees voor de mogelijk jarenlange celstraffen.