'Interview Protasevitsj moet inwoners Belarus angst inboezemen'

Op de staatstelevisie moest Protasevitsj gisterenavond verkondigen dat hij spijt had van zijn kritiek op het regime. "Mijn maag keert zich om als ik die jongen zie", zegt mediaspecialist Tonie Broekhuijsen. "Je ziet een angst in zijn ogen. En als je aandachtiger kijkt naar zijn polsen zie je mogelijk sporen van mishandeling." Broekhuijsen is uitgever en vertaler van het klassieke boek Propaganda, dat een eeuw geleden werd geschreven door Edward Bernays, een grondlegger van massacommunicatie.

Duidelijk doel

Met het interview heeft het regime een duidelijk doel voor ogen, zegt Broekhuijsen. "Het is niet de bedoeling om mensen te overtuigen dat Protasevitsj nu plots achter het regime staat. Het is de bedoeling om schrik aan te jagen. Het is een dikke vinger naar de eigen bevolking, en de rest van de wereld. Protasevitsj wordt ingezet om te laten zien dat het regime tot alles in staat is. De boodschap: als je in opstand komt kunnen we alles met je doen."