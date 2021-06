Angstcultuur op kunstopleidingen: studenten melden 'ongekend veel' klachten

Onveilige meldcultuur

Volgens haar konden studenten nergens met hun klacht terecht. Het is een klein wereldje: "Er zijn heel weinig docenten en alle docenten zijn bevriend met elkaar. Er is geen mogelijkheid om iets aan te kaarten zonder dat je er zelf direct op wordt afgerekend."

De angst om misstanden te melden, draagt volgens de inspectie ook bij aan sociale onveiligheid. "We zien in de meldingen dat studenten misstanden niet durven te melden, soms omdat opleidingen vrij klein zijn, maar ook omdat opleidingen verbonden zijn aan een werkveld dat vrij klein is en dat er een bepaalde mate van afhankelijkheid is", zegt directeur Deursen.

Ook de HKU Media student herkent deze cultuur: "De sfeer die in bepaalde lessen hing was zo dat je je niet durfde uit te spreken omdat de indruk werd gegeven dat het zo hoort op de kunstacademie. Er is een bepaald idee hoe de kunstwereld moet zijn en je dingen maar pikken omdat het erbij hoort."