President Xi wil voortaan een 'liever' China zien en meer vrienden maken

Westerse kritiek

De lijst met pijnpunten is lang. China krijgt vanuit de VS en de Europese Unie bijvoorbeeld steevast veel kritiek vanwege de onderdrukking van de Oeigoeren-minderheid in het land. Ook is er kritiek over mensenrechtenschendingen, er was geruzie over spionage via Huawei en 5G-netwerken, over Hong Kong waar de vrijheid door China wordt ingeperkt en dan is er altijd nog de Chinese dreiging tegen buurland Taiwan of de landen in de Zuid-Chinese Zee.