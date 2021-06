CDA bekijkt royement mondkapjeshandelaar Sywert van Lienden

9 miljoen euro

Van Lienden heeft berichtgeving van Follow the Money bevestigd dat hij 9 miljoen euro overgehouden met de verkoop. Zijn twee partners verdienden meer dan 5 miljoen euro per persoon. Verantwoordelijk minister Van Ark (VVD) gaat in een brief aan de Tweede Kamer niet in op een mogelijke winst, maar ze schrijf wel dat "het beeld dat er exorbitante winst gemaakt zou zijn gemaakt aan een internationale crisis niet goed is".

Korte lijntjes

Van Lienden had als prominent CDA-lid korte lijntjes had met bestuurders en Kamerleden. Van Lienden heeft zijn aanbod rechtstreeks onder de aandacht gebracht van zijn partijgenoot en zorgminister Hugo de Jonge en bij diens politiek assistent. Het bod is naar Martin van Rijn doorgestuurd, aldus het ministerie. Het ministerie van Volksgezondheid, dat de mondkapjes inkocht bij het bedrijf van Van Lienden, blijft erbij dat hij behandeld is als iedere andere leverancier.

Royement

Bij het CDA-bestuur is na alle ophef nu een verzoek binnengekomen om Van Lienden te royeren. "Er is een verzoek tot royement door een CDA-lid ingediend, hier zal met de gebruikelijke zorgvuldigheid mee worden omgegaan", zegt een woordvoerder van de partij.