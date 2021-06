Minder positieve tests in 245 gemeenten, bekijk de cijfers in jouw regio

Het aantal positieve coronatests in Nederland is de afgelopen week weer gedaald. Deze daling is in 245 van de 352 Nederlandse gemeenten terug te zien. Maar regionaal zijn er verschillen: in 97 gemeenten is een stijging ten opzichte van vorige week. Bekijk de cijfers in jouw gemeente.

In 349 Nederlandse gemeenten werd de afgelopen week minimaal één nieuwe positieve test gemeld. De gemeenten Rozendaal, Vlieland en Schiermonnikoog bleven deze week helemaal coronavrij. Maar niet op alle Waddeneilanden gaat het de goede kant op. Met omgerekend 223 positieve coronatests per 100.000 inwoners staat Ameland in de top drie van de gemeenten waar in verhouding de meeste coronagevallen zijn gemeld. Alleen in Staphort (327) en het Limburgse Bergen (352) zijn meer besmettingen gemeld. Op de kaart hieronder is te zien hoe de nieuw gemelde positieve testen verdeeld zijn over het land. Klik op je eigen gemeente om de cijfers te bekijken en vergelijken. Het aantal positieve tests per gemeente tussen 26 mei en 1 juni 'Zeer ernstig' in nog maar 6 gemeenten Op de kaart is te zien dat op basis van het aantal nieuw gemelde positieve coronatests deze week meer gemeenten (148) oranje kleuren. Dit staat gelijk aan het risiconiveau 'zorgelijk' en geldt bij 35 tot 100 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners per week. De meeste gemeenten vallen nog binnen risiconiveau 'ernstig'. Dit risiconiveau geldt bij 100 tot 250 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners. Vorige week ging het nog om 245 gemeenten die binnen dit risiconiveau vielen, deze week 195. Nog maar 6 gemeenten vallen binnen het hoogste risiconiveau 'zeer ernstig'. Lees ook: Corona op z'n retour, besmettingen kelderen naar niveau van augustus Minste besmettingen in Noord-Holland-Noord In 23 van de 25 veiligheidsregio's daalde deze week het aantal nieuwe coronagevallen. Alleen in de regio Drenthe (16 meer) en de regio Gooi en Vechtstreek (24 meer) namen de besmettingen iets toe. In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in de regio Limburg-Noord. Hier waren 172 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord staat er het beste voor. Hier werden 78 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Op basis van het aantal besmettingen vallen nu 9 veiligheidsregio’s binnen het risiconiveau 'zorgelijk'. Vorige week ging het nog om 2 regio’s. Liveblog coronacrisis: Eerste dag zonder coronadoden in VK sinds begin pandemie