'Nederland moet gebruik van 'killerrobots' gaan verbieden'

Verbod

"Ik vind dat er een verbod moet komen op killerrobots. Dat kun je doen door een internationaal verdrag op te stellen en afspraken te maken dat je die niet gaat ontwikkelen", zegt Belhaj. "Het is om te zorgen dat de industrie niet verder gaat, en dat je ze niet aankoopt als Nederland, de Europese Unie of de NAVO. Zo kunnen we voorkomen dat die killerrobots er komen en dat we straks oorlogen krijgen waar we de ernst niet van kunnen overzien."

Belhaj heeft een initiatiefnota ingediend en wil dat de Kamer zich uitspreekt tegen volledige autonome wapensystemen. Ook moet het nieuwe kabinet aan de slag met het verdrag tegen killerrobots.

Wapenwedloop

Deskundige Pronk denkt niet dat landen die niet meegaan in de geautomatiseerde wapenwedloop, kwetsbaar worden: ''Of er nou een menselijke hand achter de knoppen zit of niet, maakt voor het effect dat ermee wordt bereikt niet uit. Wel natuurlijk in de verantwoording achteraf."

Belhaj denkt dat een verbod haalbaar is. "Een wapenwedloop moeten we voorkomen. Ik denk dat we nu net op tijd zijn. Als we proberen met zoveel mogelijk landen dat verbod te realiseren, dan zetten we grotere stappen dan dat we afwachten. Dit is het moment om te handelen. Dat zeggen experts, de techindustrie en wetenschappers."

Haalbaar?

Enkele tientallen landen pleiten inmiddels voor een verbod, maar het is de vraag wat grote landen gaan doen. "Grootmachten als de Verenigde Staten, China en Rusland zijn steeds meer verwikkeld in een geopolitieke machtsstrijd en ontwikkelen ook autonome wapensystemen. Dit maakt een verbod via een verdrag met deze staten in de huidige tijd moeilijk, zo niet onhaalbaar", aldus Pronk.