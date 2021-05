Baanbrekend oordeel: kabinet moet komende jaren miljarden extra investeren in jeugdzorg

Ook de arbitragecommissie stelt dat er meer nodig is dan alleen geld. De jeugdzorg moet anders worden ingericht, zodat de kosten niet elk jaar blijven stijgen. Zo moeten de kosten voor administratie omlaag en de kwaliteit van de geboden zorg omhoog. "Het systeem moet beter worden georganiseerd", vat een burgemeester het samen. Dat bespaart geld.

Dat is volgens Van Zwol een taak voor de gemeenten. Om dat mogelijk te maken is een wijziging van de wet noodzakelijk. Maar zo'n systeemwijziging kost tijd, dus in de tussentijd zal het kabinet met geld over de brug moeten komen, vindt de commissie.

Principieel oordeel

Tegelijkertijd wijzen andere ingewijden erop dat de uitspraak verstrekkender is dan de jeugdzorg alleen. De commissie velt een principieel oordeel over het afstoten van taken van het rijk naar de gemeenten. "Als het rijk aan gemeenten vraagt taken uit te voeren moet het rijk ook zorgen voor voldoende budget", aldus een betrokkene. "Dat klinkt heel logisch maar in het verleden zijn er veel taken naar gemeenten gegaan en is er tegelijk bezuinigd. Dat kan dus niet meer."

Dit betekent bijvoorbeeld dat het rijk ook geld moet overmaken aan gemeenten om klimaatplannen uit te voeren. "Die interpretatie is echt super belangrijk."