VVD wil identificatieplicht voor modellen erotische websites

Meldplicht

De VVD wil minderjarigen beter beschermen. Onder meer door aanbieders van het materiaal te verplichten zich te identificeren, zodat zeker is dat ze meerderjarig zijn. Wiersma: "Dus niet alleen de identiteit controleren met een paspoort, maar ook verifieren. Dat moet verplicht zijn voor online platforms of ze nou in het buitenland gehost zijn of in Nederland."

Verder eist de VVD dat er een expliciete meldplicht komt van deze platformen richting politie en justitie, bij een verdenking van het plaatsen van foto's van minderjarigen. Want nu is er alleen een verwijderingsplicht.

Misbruik

De kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes is groot voorstander van een identificatieplicht en is blij met het VVD-plan. Volgens de organisatie wordt weliswaar vaak om identificatie gevraagd, maar niet altijd. "Misbruik kan dan op de loer liggen, dus daarom is de plicht heel nuttig."