Oproep: zet aparte minister voor Fiscale Zaken in nieuw kabinet

Van Eijck heeft zijn voorstel besproken met ambtenaren op het ministerie van Financiën, bij de Belastingdienst, wetenschappers, diverse politici en andere betrokkenen. Volgens hem zijn ze allemaal enthousiast over zijn plan.

De voormalige staatssecretaris is ook kroonlid van de Sociaal Economische Raad, maar benadrukt dat hij dit plan op persoonlijke titel heeft geschreven. "Niemand komt op voor de Belastingdienst waar de samenleving wel behoefte aan heeft. Ik doe dit als oud-staatssecretaris van Financiën."

Rigoureuze vereenvoudiging

"Het is vreemd dat wij een minister van Financiën hebben die uiteindelijk in de ministerraad gaat over de Belastingdienst. Je moet een minister hebben die gaat over alle inkomsten inclusief de uitvoeringsdiensten en eentje die gaat over de uitgaven, dat is de minister van Financiën", aldus Van Eijck in een toelichting.

"Zo houd je ook de begrotingsregels in ere die eisen dat we uitgaven en inkomsten strikt scheiden. En heb je geen staatssecretaris meer voor de belastingen, waar een minister de baas over is."

De nieuwe minister van Fiscale zaken moet werk maken van een rigoureuze vereenvoudiging van het belastingstelsel zodat het weer uitvoerbaar wordt, schrijft Van Eijck aan Hamer. Het toeslagenstelsel moet verdwijnen.