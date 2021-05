Kamermeerderheid wil einde aan torenhoge huren en eerlijke huurprijs afdwingen

VVD en D66

Bouwen, bouwen, bouwen is ook de boodschap van de twee grootste politieke partijen van het land: VVD en D66. Beide partijen erkennen dat er hoge prijzen worden gevraagd en dat het moeilijk is om een huurwoning te vinden voor een normale prijs. Een verhoging van de liberalisatiegrens zien zij echter niet meteen zitten.

"Nog meer regulering lost het probleem niet op, maar verergert het juist", meent Daniel Koerhuis (VVD). "In Berlijn is iets vergelijkbaars geprobeerd en daar zien we het aanbod inzakken en de prijzen in andere segmenten verder door het dak schieten. Daar zitten we hier echt niet op te wachten.”

Meer bouwen is volgens de twee partijen wel de oplossing. Faissal Boulakjar (D66): "Voor iedereen moet een betaalbare woning beschikbaar zijn en daarom is het cruciaal dat we 1 miljoen nieuwe woningen bijbouwen."