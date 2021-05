Argentijnse Lara (22) sterft nadat ze op ziekenhuisvloer op hulp moest wachten

Een foto van de 22-jarige Lara, liggend op de grond in een ziekenhuis, zorgt voor een schok in Argentinië. De doodzieke jonge vrouw moest anderhalve dag wachten op medische hulp nadat ze corona had opgelopen. Ze overleefde het uiteindelijk niet.

Ze is daarmee een triest voorbeeld van de schrijnende coronasituatie in Argentinië. De 22-jarige Lara Arreguiz, student diergeneeskunde, ging afgelopen week in ernstig zieke toestand naar een ziekenhuis in de stad Sante Fe. Daar bleek geen ziekenhuisbed beschikbaar voor haar. Op de grond Ze moest wachten op de gang en voelde zich zo slecht dat ze ging liggen op de grond. "Ze was overstuur en dacht dat ze ging flauwvallen", vertelt haar moeder aan Argentijnse media. Omdat niet duidelijk was wanneer er hulp zou komen, legde haar moeder een jas over haar heen. De foto van dat moment werd later massaal gedeeld op Argentijnse social media. Lara slapend op de grond in het ziekenhuis. Zware longontsteking Op verschillende plekken zoals in Sante Fe staat de zorg zwaar onder druk en zitten veel ziekenhuizen nagenoeg vol met patiënten. Dat verklaart waarom zelfs risicopatiënten zoals Lara moeten wachten op een bed. Lara had sinds haar tiende diabetes en was afhankelijk van insuline. Haar moeder vertelt dat ze vorige week symptomen van het coronavirus begon te ontwikkelen. Na onderzoek bleek Lara corona te hebben, en een zware longontsteking. Niets doen Toen haar situatie verslechterde, brachten haar ouders haar opnieuw naar het ziekenhuis, maar daar bleek geen bed beschikbaar te zijn. Ze moest uren wachten en werd overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Het duurde volgens haar moeder in totaal anderhalve dag voordat ze daadwerkelijk werd opgenomen. Lara overleed uiteindelijk een paar dagen later op de intensive care. Lara's moeder vindt het belangrijk om aan de bel te trekken, ze maakt zich grote zorgen over de impact van het virus en de medische hulp. "Ze konden niets meer voor haar doen. Het is vreselijk, en ik wens het niemand toe." Het ziekenhuis waar Lara moest wachten laat in een reactie aan Argentijnse media weten dat het die dag extreem druk was, maar adequaat heeft gehandeld en Lara zo snel mogelijk heeft proberen te helpen. Corona slaat toe in Argentinië Argentinië gaat gebukt onder een tweede coronagolf en heeft de afgelopen week te maken met een record aantal besmettingen. Ruim 3,5 miljoen mensen zijn positief getest, waarmee het zwaarder is getroffen dan Brazilië. Ruim 74.000 mensen zijn overleden aan het virus. Ook gisteren werden weer 576 doden gemeld. Het Zuid-Amerikaanse land behoort daarmee tot de landen met de meeste dagelijkse coronadoden per miljoen inwoners. Dat heeft onder andere te maken met de Braziliaanse variant van het coronavirus, dat nu ook hard in Argentinië rondgaat en met de trage vaccinatiecampagne. Nog maar zo'n 5 procent van de bevolking is volledig ingeënt. Bekijk ook: Nederlandse beleeft corona-nachtmerrie in Brazilië Bekijk deze video op RTL XL Brazilië heeft nog altijd geen grip op het coronavirus. Kijk hier de reportage van 23 april terug. Vuilnis eten "We zitten in de ergste fase sinds het begin van de pandemie", zei president Alberto Fernández afgelopen week. Sinds zaterdag heeft de regering daarom weer een zware lockdown ingesteld voor de 45 miljoen inwoners van het land. Scholen en niet-essentiële winkels zijn dicht. Ook mogen geen grote evenementen georganiseerd worden. Lees ook: Tweede coronagolf? In Latijns-Amerika is de eerste nooit gestopt Veel Argentijnen zijn woedend over die beslissing. Het land zat eerder al als een van de langste wereldwijd in lockdown. Duizenden mensen gingen deze week in onder andere Buenos Aires de straat op om te demonstreren. Ze vinden dat de overheid de verkeerde maatregelen neemt. "Ze laten ons niet werken. Waar willen ze op wachten? Mensen moeten nu al van het vuilnis eten", zegt een demonstrant tegen persbureau Reuters. "Ze hebben het aantal ziekenhuisbedden niet opgeschroefd. Mensen gaan dood, omdat er geen bed voor ze is", zegt een andere demonstrant. Anti-lockdowndemonstratie in Buenos Aires. © Anadolu Agency