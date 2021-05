Amerika doet onderzoek naar mysterieus microgolfwapen

Een advocaat die slachtoffers bijstaat zegt over Amerikaanse overheidsdocumenten te beschikken, die stellen dat een vijandelijke mogendheid mogelijk eind jaren 90 al beschikte over een microgolfwapen. Daarmee zouden ze de vijand kunnen 'verzwakken, intimidieren of uiteindelijk doden', zo zou het document stellen.

Overigens beschikt het Amerikaanse leger zelf ook over een vergelijkbaar wapen. Het Active Denial System, zoals het wapen officieel heet, is onder meer ingezet tijdens de oorlog in Afghanistan. De schotel moet worden gemonteerd op een auto. Een kleiner formaat bestaat ook, deze zogenoemde Silent Guardian wordt gebruikt om een gevangenis in Los Angeles te bewaken.

Andere oorzaken?

Toch wordt er ook met een ander, minder gevoelig, scenario rekening gehouden. Experts sluiten niet uit dat de functionarissen het slachtoffer zijn van eigen veiligheidsapparatuur. Hard bewijs dat het wapen de oorzaak is, is er nog niet.

Intussen zullen leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat zich ook over de kwestie buigen. Er zal gestemd worden of de slachtoffers financiële steun moeten krijgen. Sommigen lopen nog altijd rond met klachten als gehoorschade.