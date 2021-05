In bijna alle gemeenten minder positieve coronatests, bekijk hier de cijfers bij jou

Daling in alle veiligheidsregio's

Net zoals vorige week is in alle 25 veiligheidsregio’s het aantal coronabesmettingen gedaald. Nog geen enkele veiligheidsregio komt in de buurt van het gewenste risiconiveau 'waakzaam'. Dit risiconiveau geldt pas bij minder dan 35 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week.

De veilighedsregio Gooi en Vechtstreek staat er het beste voor. Hier werden 93 nieuwe positieve coronatesten per 100.000 inwoners gemeld. Op basis van het aantal besmettingen valt deze regio nu samen met de regio Drenthe (96) binnen het risiconiveau 'zorgelijk'.

In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in de regio Limburg-Noord. Hier werden 216 nieuwe positieve coronatesten per 100.000 inwoners gemeld.