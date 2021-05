Telecomproviders: 'Geen storingen op netwerk tijdens stemmoment songfestival'

Het volledige statement van de EBU van gisteravond:

"Alle stemmen bij de finale van het Eurovisie Songfestival zijn gecheckt en geverifieerd door het stemsysteem van onze partner Digame en auditoren E&Y en we zijn ervan overtuigd dat de uitslag geldig is. Het verheugt ons dat veel kijkers in Europa zo graag wilden deelnemen. We konden alleen de stemmen meetellen die centraal en binnen de tijd werden ontvangen. We begrijpen dat er in Nederland een probleem was met een van de telecomproviders, waardoor sommige stemmen die binnen de tijd zijn uitgebracht niet zijn verwerkt en op tijd verzonden. We betreuren de teleurstelling die dit heeft veroorzaakt, maar dat lag buiten de macht van de EBU."