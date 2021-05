Onderzoek inspectie: 1 op 3 scholen weigert schooladviezen bij te stellen

Kansrijk adviseren

Volgens de inspectie is het juist dit coronaschooljaar van belang dat scholen alle mogelijkheden gebruiken om leerlingen zo goed mogelijk te adviseren. Doordat scholen gesloten waren, toetsen vervielen en veel onderwijs op afstand is gegeven, was passend adviseren volgens de inspectie moeilijker dan ooit.

Eerder werd al duidelijk dat door het wegvallen van de eindtoets vorig jaar scholen gemiddeld veel lagere adviezen gaven aan leerlingen. Minister Slob en diverse onderwijsorganisaties riepen daarom al op om dit jaar zo kansrijk mogelijk te adviseren. De eindtoets zou daarbij kunnen helpen, maar een deel van de scholen zegt de resultaten hiervan dus op voorhand al terzijde te schuiven.

'Momentopname'

RTL Nieuws sprak diverse scholen die in voorgaande jaren nauwelijks adviezen bijstelden. Een aantal laat weten dat ook dit jaar niet te zullen doen. "Ons team is dusdanig ervaren dat niet herzien hoeft te worden", vertelt een schooldirecteur in Overijssel.

Schooldirecteur John Vullings van basisschool De Startbaan uit het Limburgse Velden is dezelfde mening toegedaan. "Wij zijn prima in staat om kinderen na acht jaar onderwijs te adviseren. Daarvoor hebben wij de toets niet nodig. Dat blijft een momentopname. Corona is voor ons niet een reden om daar anders naar te kijken."

'Gebruik die eindtoets'

De onderwijsinspectie roept met klem op om leerlingen het voordeel van de twijfel te geven. Meijer: "Gebruik die eindtoets. Als kinderen zelfs in deze tijd, met alle moeilijke omstandigheden die er op de scholen waren, meer geleerd hebben dan je zou hebben verwacht, dan moet je dat als leraar bijzonder serieus nemen."

Minister Slob is het daar mee eens. "Ik onderschrijf de oproep van de inspectie: neem de heroverwegingen serieus. Geef kinderen het voordeel van de twijfel, zodat ze alle kansen hebben om zichzelf te ontwikkelen. Gelukkig zijn de meeste scholen dat ook van plan."