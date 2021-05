Leider Boko Haram waarschijnlijk dood, maar VS keert geen 7 miljoen uit

Shekau zou namelijk zijn omgekomen bij een aanval van rivaliserende jihadisten. De plaatselijke tak van IS, genaamd Iswap (Islamitische Staat in de West-Afrikaanse Provincie), wist de Boko Haram-leider woensdag in te sluiten, in het ontoegankelijke Sambisa-bos in het noordoosten van Nigeria. Veel is er nog onduidelijk, maar Shekau zou zich hebben opgeblazen om te voorkomen dat hij in handen van IS viel. Hij zou dood, of zeer zwaargewond zijn.