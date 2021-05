Tweede Kamer: elke Nederlander gratis test voor zomervakantie

Onderhandelingen in Europa

De EU-landen en het Europees Parlement onderhandelen over de precieze afspraken over de coronapas, die vermoedelijk officieel Covid-certificaat gaat heten. Wie naar een ander EU-land wil reizen, zou vanaf 21 juni met een QR-code kunnen aantonen dat hij of zij is ingeënt, negatief heeft getest of antistoffen heeft door een eerdere besmetting.

Het gratis testen is ook een discussiepunt in de Europese onderhandelingen. Het Europees Parlement wil graag dat wie nog niet is ingeënt, zich gratis kan laten testen voor het coronacertificaat. Maar dat bepalen de EU-landen zelf wel, vinden Nederland en volgens een diplomaat ook de andere lidstaten.