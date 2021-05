Motorkappen auto's Rotterdam gestolen: 'Criminelen werken op bestelling'

Wat doet de politie?

Het uitdrukken van de toename is lastig, omdat in korte tijd bepaalde onderdelen worden gestolen van verschillende automerken. Dat maakt het ook voor de politie een lastig aan te pakken probleem. Vooral het voorkomen ervan is haast onmogelijk. De enige manier is ‘s nachts extra surveilleren. “En als de criminaliteit zich richt op een specifieke wijk, kan een plan worden bedacht”, zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam.

Om meer informatie te krijgen over de diefstallen, bekijkt de politie camerabeelden, roepen ze getuigen op en doet buurtonderzoek. Ook kijken ze of onderdelen ergens opduiken in de wijk en of er een verband is tussen de diefstallen. "Gaat het om individuele incidenten, om één iemand of is er een bende actief?"