Op hol geslagen Chinese raket stort dit weekend neer

Het is aanleiding voor de Amerikaanse regering om deze week te pleiten voor 'verantwoord gedrag in de ruimte'. De Amerikanen houden de Chinese raket goed in de gaten. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, denkt dat de raket zaterdag neerstort. Maar het kan ook zondag of maandag worden.

Nederland ontsnapt

De grote vraag blijft natuurlijk: waar gaat dat gebeuren? Goed nieuws: in ieder geval niet in Nederland. De raket kan neervallen tussen 41 graden noorderbreedte en 41 graden zuiderbreedte. Dus zo noordelijk als bijvoorbeeld New York, Madrid of Peking. Of zo zuidelijk als Wellington in Nieuw-Zeeland.

Over die locatie valt nu nog niets te zeggen. Het Pentagon kan dat pas een paar uur voor het daadwerkelijke neerstorten berekenen. Er is zo’n 70 procent kans dat de raket in zee valt, simpelweg omdat de aarde voor het grootste deel uit water bestaat.