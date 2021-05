Chinees vaccin wordt beoordeeld voor toelating EU: 'Mogelijk belangrijke rol'

Vooralsnog lijkt Sinovac dus niet zo effectief te zijn als de vaccins die we in Nederland gebruiken. Maar vaccins moeten we volgens Van Egmond eigenlijk niet met elkaar willen vergelijken. ''Pfizer en Moderna zijn ontwikkeld en onderzocht toen we nog naar de originele variant van het virus keken. Jansen is uitgevoerd in landen met de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse mutanten. Die kan je dus al niet vergelijken.''

Gaat Nederland aan de Sinovac?

Mocht het Sinovac-vaccin worden goedgekeurd in Europa, is het nog maar de vraag of we in Nederland ermee zullen prikken. ''Wij hebben al genoeg opties. Tegen de tijd dat Sinovac in Europa kan worden gebruikt, zijn wij al lang gevaccineerd. Maar er zijn andere landen waar nog maar een half procent van de bevolking een prik heeft gehad. Als het Chinese vaccin daar op grote schaal kan worden ingezet, zou heel veel goeds betekenen'', zegt de immunoloog.

''Voor de rest van de wereld, maar uiteindelijk ook voor ons. Want zo lang er plekken zijn waar het virus kan vermenigvuldigen, blijven er nieuwe mutanten komen, waar de vaccins misschien niet goed tegen werken. We zijn pas van deze pandemie af als het weg is in de hele wereld. En daar zou het Chinese vaccin een belangrijke rol in kunnen spelen.''