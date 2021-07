Mexicaanse Gabriela schiet raak voor Nederland, en dat komt allemaal door Cupido

Gabriela moest gaan handboogschieten, werd geconcludeerd. Ze was met haar 1,68 meter lang voor een Mexicaanse en haar armen waren ook geschikt om te schieten, was te lezen. Een uitnodiging voor trainingen volgde. "Ik was superblij. Mama, mama! Ik heb een brief, riep ik naar mijn moeder. Maar die had geen idee wat voor sport dat eigenlijk was."

Broer kwam niet

Jammer natuurlijk, als je ouders niet meteen staan te springen, maar Gabriela zette door en ging op pad.

"Bij aankomst vroegen ze waar mijn broer was. Die had ook een uitnodiging gekregen." Maar haar broer kwam niet, terwijl ze vooral hem wilden, bleek later. Maar hij wilde lekker honkballen, dus ze moesten het met Gabriela doen. En dat zou helemaal niet zo slecht uitpakken.