Van PlayStations tot auto's: extreme droogte in Taiwan bedreigt hele industrie

De natuur is behoorlijk in de war in Taiwan. In het Aziatische land valt het normaal gezien vaak met bakken uit de hemel. Zo kun je bij metrostations zelfs gratis paraplu's lenen.

Historische droogte

Maar vorig jaar stokte de regenval. Er kwam geen enkele tyfoon het land over, wat normaal zo'n drie tot vier keer per jaar gebeurt en cruciaal is voor de watertoevoer.

Het gevolg is de ergste droogte in 56 jaar. Een nachtmerriescenario voor TSMC, de belangrijkste fabrikant van halfgeleiders, oftewel computerchips. Taiwan produceert zo'n negentig procent van de meest geavanceerde chips die in elektronica worden gebruikt. Je vindt ze in telefoons, koffieautomaten, printers, auto's, noem maar op.