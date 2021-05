'Lente en vaccinaties gaan een enorme daling van besmettingen geven'

Het is waarschijnlijk het begin van een permanente daling. Want ook al is de lente dit jaar traag en laat, hij gaat wel zorgen voor een verandering in ons gedrag. "In de winter zijn mensen veel meer binnen, dichter bij elkaar en in niet of nauwelijks geventileerde ruimtes. Optimale omstandigheden voor de overdracht van het virus."

Omstandigheden wel wat anders

Kroes stelt dat er dit jaar veel omstandigheden anders zijn dan vorig jaar. Denk bijvoorbeeld aan de maatregelen en onze angst voor het virus, die in de loop van de tijd wat is afgenomen. Toch zijn er ook veel overeenkomsten, want dat we bij het begin van het warmere weer een afname van besmettingen gaan zien, is voor virologen wel zeker.