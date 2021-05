20 graden? Dat zou volgende week maar zo eens kunnen

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de regen. Want aan het begin van de week kan het zo af en toe best nat zijn. "Op dinsdag is ook kans op heel veel wind. In het binnenland zijn zelfs zware windstoten mogelijk."

'Ongure Bevrijdingsdag'

Het lijkt dinsdag tijdens dodenherdenking in het westen nog wel redelijk droog weer te worden, maar Bevrijdingsdag wordt waarschijnlijk dan weer geen pretje. "Een beetje een ongure dag met buien. Misschien valt er ook wel wat hagel."