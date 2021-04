Vanaf juni naar de zon in Europa: coronacertificaat maakt het mogelijk

Spanje

"In juni moet het gaan gebeuren en zijn toeristen weer welkom in Spanje", zegt correspondent Alex Tieleman in Madrid. Een exacte datum is er nog niet. Maar er zijn wel concrete voorbereidingen: in mei gaat Spanje al testen met het coronacertificaat. Op 46 vliegvelden start dan een pilot om te kijken hoe de verwachte toeristenstroom het land in kan komen.

Ook voor Spanje is het toerisme natuurlijk van levensbelang. Correspondent Tieleman: "Voor de pandemie was Spanje de op één na meest bezochte bestemming ter wereld. Officieel is 13 procent van de Spanjaarden afhankelijk van het toerisme. Maar in werkelijkheid wordt er zwart en grijs nog veel meer bijverdiend in deze sector."