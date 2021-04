Het regent lintjes: deze 2828 mensen krijgen een onderscheiding

Van cabaretier Claudia de Breij tot bridgecoryfee Anton Maas. 2.828 Nederlanders zijn vandaag koninklijk onderscheiden voor hun bijdrage aan de samenleving. Onder hen zijn 998 vrouwen en 1830 mannen.

Nederland is sinds vandaag 18 Ridders in de Orde van de Nederlandse Leeuw rijker. Daarnaast zijn 49 Officieren, 325 Ridders en 2.436 Leden in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

Oudste ooit

De oudste gedecoreerde is Mary Benjamin. De 110-jarige Arubaanse vrijwillige duizendpoot is voor zover na te gaan zelfs de oudste persoon ooit met een koninklijke onderscheiding.

De 35-jarige Marleen Mulders uit Tilburg is dit jaar de jongste persoon die een lintje ontvangt. Mulders is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, onder meer vanwege haar inzet voor de Vereniging Ouders en Kinderen met kanker en de Stichting Jongeren en Kanker.

