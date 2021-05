Arbeidsmigrant krijgt belastingkorting die Nederlander niet krijgt

Een arbeidsmigrant die hier werkt, maar niet in Nederland staat ingeschreven, wordt door de Belastingdienst vrijwel in alle gevallen behandeld als alleenstaande, ook al is hij getrouwd en woont zijn partner in hun thuisland. Daardoor profiteren vele duizenden buitenlandse werknemers van regelingen die eigenlijk niet voor mensen in hun situatie bedoeld zijn. In dit geval krijgt men geld terug op basis van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Het ministerie van Financiën is in 2015 en later in 2018 door de Belastingdienst gewaarschuwd voor de maas in de wet, maar beide keren is geen actie ondernomen. De Tweede Kamer is toen ook niet geïnformeerd. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën erkent dat er sprake is van een 'onbedoeld effect van de bestaande wetgeving', laat hij in een reactie aan RTL Nieuws weten.

Duizenden Polen al geld ontvangen

Er is inmiddels een hele industrie ontstaan die migranten helpt om het geld terug te vragen. Bureaus adverteren met deze mogelijkheid en maken uitlegfilmpjes over hoe de combinatiekorting kan worden geclaimd.

Maciej Wawrzyniak is directeur van belastingkantoor Podatki Meritum in Polen en heeft naar eigen zeggen al 7000 landgenoten geholpen aan deze extra teruggave. "Voor onze klanten is het vaak moeilijk te geloven. Ze hebben immers al geld teruggekregen van de Belastingdienst, en hierdoor kunnen ze nog meer krijgen. Maar het is helemaal legaal."

Met Poolse advertenties als deze worden mensen overgehaald om de extra teruggave aan te vragen: