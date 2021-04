Overbieden is de norm geworden, overal en met hogere bedragen dan ooit

Verantwoording

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van woningmarktdata die door de NVM/Brainbay is aangeleverd. De onderzoeksredactie heeft deze data vervolgens geanalyseerd.

Er is voor het hele land, maar ook per provincie gekeken, hoeveel er per kwartaal is overboden en hoe zich dit de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Dit is ook gedaan voor verschillende woningtypes zoals een tussenwoning, appartement of hoekwoning. Voor het bedrag dat overgeboden is de mediaan aangehouden. In de data is een ondergrens van 25 transacties aangehouden.

In de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 zijn alleen transacties van definitief verkochte woningen meegenomen. De woningen die onder voorbehoud zijn verkocht tellen hier nog niet in mee.