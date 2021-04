Grootste fraudezaak ooit in Duitsland: wat wist de regering-Merkel?

De onderzoekscommissie richt zich nu op wat de politieke elite wist en deed. Akkermans: "Vandaag is minister van Financiën Scholz aan de beurt. Hij was verantwoordelijk voor BaFin, de toezichthouder op de beurs. Op het moment dat de Financial Times zich in Wirecard vastbeet, opende BaFin op voorspraak van Wirecard via het Openbaar Ministerie juist de aanval op de krant. Pikant: Scholz is nu de kanselierskandidaat voor de SPD, de verkiezingen zijn al over vijf maanden."