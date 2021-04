Navalny overgebracht naar gevangenisziekenhuis: 'Kwestie van leven of dood'

Aleksej Navalny is vandaag twintig dagen in hongerstaking. Zo wil Navalny bereiken dat hij de juiste zorg krijgt voor pijn in zijn rug en benen. Mogelijk zijn de klachten het gevolg van de gifaanval, die hem afgelopen zomer tijdelijk in een coma deed belanden.

Navalny geldt als de belangrijkste politieke tegenstander van de Russische president Poetin. De oppositieleider kreeg veel Russen de straat op, onder meer na publicaties over corruptie binnen de Russische politiek. In februari dit jaar werd Navalny zelf veroordeeld in een fraudezaak, waarvoor hij ruim twee jaar in een strafkolonie moet zitten. De strafzaak werd internationaal gezien als een showproces.

'Kwestie van leven en dood'

De afgelopen tijd is de gezondheid van Navalny ernstig verslechterd, en het is nu een kwestie van leven en dood, waarschuwt het team van Navalny. De kans op een hartstilstand of falende nieren is groot, zo zou blijken uit zijn recente bloedwaardes. Zijn eigen artsen kunnen enkel toekijken. Gisteren stonden ze twee uur lang machteloos buiten de hekken van strafkolonie IK-2.

Navalny was overgeleverd aan de zorgverleners van de gevangenis, en is nu overdragen aan een staatsziekenhuis voor gevangenen. Daar heeft zijn eigen team geen vertrouwen in, zegt Rusland-correspondent Eva Hartog.

"De essentie is na deze stap onveranderd. Navalny had geen toegang tot onafhankelijke artsen en dat is hiermee niet opgelost. Hij wordt behandeld onder toezicht van de staat." De staat die hem vermoedelijk vorige zomer nog wilde vergiftigen.

Protesten aangekondigd

Maar de stap om Navalny naar het ziekenhuis te verplaatsen, kan het protest over zijn behandeling wel ontmoedigen.

Aanhangers van Navalny zijn opgeroepen om woensdag massaal de straat op te gaan in Russische steden als Moskou en Sint-Petersburg. De laatste grootste protesten waren deze winter, kort na Navalny's arrestatie, in bijna tweehonderd plaatsen verspreid door heel Rusland.