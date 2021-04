Alarmsysteem honderden huizen door criminelen op afstand uit te schakelen

Nalatigheid van fabrikant

Die conclusie trekt ook de Consumentenbond: het is volgens woordvoerder Gerard Spierenburg een 'nalatigheid van de fabrikant': "Er is hier een product in de markt, dat ernstige kwetsbaarheden bevat. Dan kun je als fabrikant niet stil blijven. Je moet je klanten hierover informeren. Dat ze dat niet hebben gedaan, is hen aan te rekenen.”

Op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat het lek actief is of wordt misbruikt. Maar omdat de kwetsbaarheid volgens Teusink vrij gemakkelijk te misbruiken is, is het belangrijk dat eigenaren weten dat ze hun alarmsysteem zo spoedig mogelijk moeten updaten. "Het is sowieso verstandig dat mensen met slimme alarmsystemen in huis ook zelf actief blijven checken of er updates beschikbaar zijn", zegt Teusink.