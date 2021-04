Alle ballen op het Pfizer-vaccin: de Europese Unie gaat straks anders prikken

1,8 miljard doses

De Europese Unie wil ook voor de middellange termijn in zee met Pfizer-BioNTech. Daarom wordt onderhandeld over de levering van liefst 1,8 miljard doses in de periode van 2021 tot 2023.

Want, zegt Von der Leyen: "We moeten ons focussen op technologieën die hun waarde bewezen hebben. mRNA-vaccins hebben zich bewezen."

Pfizer-BioNTech is een vaccin dat is ontwikkeld met de nieuwe, zogeheten mRNA-techniek. AstraZeneca niet, daar wordt een al langer bestaande techniek gebruikt. Ook Janssen is geen mRNA-vaccin, dus ziet het er wat de Europese Unie betreft ook niet rooskleurig uit voor dit in Leiden ontwikkelde vaccin.