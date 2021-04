Alle NAVO-troepen weg uit Afghanistan, ook Nederlanders

Gisteravond (lokale tijd) bevestigde de Amerikaanse president Joe Biden zijn besluit in een toespraak. "Het is tijd om de eeuwige oorlog te beëindigen", sprak hij. "Het was nooit de bedoeling dat de oorlog in Afghanistan een onderneming van meerdere generaties zou zijn. We werden aangevallen. We gingen met duidelijke doelen. Die zijn bereikt."

Andere NAVO-landen, zoals Duitsland, volgden eerder al het Amerikaanse voorbeeld. Nederland deed dat gisteren ook al voor het NAVO-besluit, zo bevestigden bronnen aan RTL Nieuws. De militairen uit ons land kunnen niet zonder de Amerikaanse en Duitse ondersteuning functioneren.

Besluit troepenmacht

Duitsland uitte gisteren al de wens dat de NAVO-troepenmacht in Afghanistan zich gezamenlijk zou terugtrekken. "We hebben altijd gezegd: samen uit, samen thuis", zei de Duitse defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer tegen de omroep ARD. Volgens Stoltenberg zal de terugtrekking van de NAVO-landen op 1 mei beginnen.